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Спартакиада Казахстана: спортсмены Алматы заняли первое место

27 Декабря 2021 23:36
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Спартакиада Казахстана: спортсмены Алматы заняли первое место

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завершилась V зимняя республиканская спартакиада, проходившая в период с 4 декабря по 27 декабря. По ее итогам город Алматы занял первое общекомандное место, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Спартакиада проводится раз в четыре года с целью пропаганды здорового образа жизни, выявления сильнейших спортсменов по зимним видам спорта для комплектования национальных сборных команд РК и подготовки к участию в международных соревнованиях.

В этом году она включила в себе 14 зимних видов спорта: сноуборд, фристайл (акробатика), керлинг, фигурное катание, фристайл (могул), прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, шорт-трек, лыжные гонки, конькобежный спорт, хоккей с шайбой и биатлон.

Согласно итогам, в общекомандном зачете победу одержали спортсмены города Алматы (5795,4 очков). Второе место заняла команда ВКО (5664 очков). Третье осталось за спортсменами из Акмолинской области (2593 очков).

На счету алматинских атлетов в общей сложности шесть золотых и пять серебряных медалей.

Призеры получили кубки, медали и грамоты. Церемония завершения спартакиады состоялась в многофункциональном комплексе «Almaty Arena».

Добавим, ранее на проходившей спартакиаде также победа была в пользу спортсменов из Алматы. В этом году ВКО уступили алматинцам на 132 очка.


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#Алматы   #Спорт  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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