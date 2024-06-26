17:20, 26 Июнь 2024 | GMT +6
Спад жары ожидается на большей части РК 27-29 июня
Прогноз погоды на 27-29 июня опубликовал «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
По данным синоптиков, в ближайшие дни на большую часть территории Казахстана будет влиять обширный циклон, который принесет на западные и северо-западные регионы обильные дожди с грозами, ожидается выпадение града и шквалистый ветер.
— Сильный дождь ожидается 27 июня на юго-западе, 27–29 июня на северо-западе, 28–29 июня на западе, севере страны. Лишь на востоке и северо-востоке страны ожидается погода приемущественно без осадков. Спад жары ожидается 27 июня на северо-западе, 28–29 июня на юге, 29 июня на севере, в центре страны. На востоке, юго-востоке страны сохраняется очень сильная жара до +40+43°С.