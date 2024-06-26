Спад жары ожидается на большей части РК 27-29 июня

Прогноз погоды на 27-29 июня опубликовал «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

По данным синоптиков, в ближайшие дни на большую часть территории Казахстана будет влиять обширный циклон, который принесет на западные и северо-западные регионы обильные дожди с грозами, ожидается выпадение града и шквалистый ветер.