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    17:20, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Спад жары ожидается на большей части РК 27-29 июня

    жара
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Прогноз погоды на 27-29 июня опубликовал «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    По данным синоптиков, в ближайшие дни на большую часть территории Казахстана будет влиять обширный циклон, который принесет на западные и северо-западные регионы обильные дожди с грозами, ожидается выпадение града и шквалистый ветер.

    — Сильный дождь ожидается 27 июня на юго-западе, 27–29 июня на северо-западе, 28–29 июня на западе, севере страны. Лишь на востоке и северо-востоке страны ожидается погода приемущественно без осадков. Спад жары ожидается 27 июня на северо-западе, 28–29 июня на юге, 29 июня на севере, в центре страны. На востоке, юго-востоке страны сохраняется очень сильная жара до +40+43°С.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Казгидромет Грозы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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