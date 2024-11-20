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    07:47, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    SpaceX совершила шестой испытательный запуск космического корабля Starship

    Основатель компании Илон Маск и будущий президент США Дональд Трамп вместе наблюдали за запуском космического корабля Starship, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    SpaceX
    Фото: x.com/ SpaceX

    Илон Маск активно поддержал Трампа на выборах, и тот собирается сделать самого богатого человека в мире одним из руководителей департамента, который займется сокращением расходов на чиновничество.

    Starship отправился в беспилотный испытательный полет вокруг половины земного шара в 17:00 по местному времени. В Восточной Европе это была полночь.

    Ракета-носитель Super Heavy, разогнав корабль, через несколько минут отделилась и успешно приводнилась в Мексиканском заливе. В этот раз, в отличие от предыдущего, SpaceX по техническим причинам решила не сажать ее на платформу.

    Starship продолжил полет и через 45 минут, как и планировалось, приводнился в Индийском океане.

    Немного о габаритах этого самого большого в истории космических полетов комплекса. Его высота на стартовой площадке — 121 метр. 71 метр приходится на ракету Super Heavy, 50 метров — длина Starship. Их диаметр — девять метров. Super Heavy оснащена 33 двигателями Raptor, Starship — шестью. На старте в их баки закачали 4500 тонн топлива.

    К чему может привести тандем Трампа и Маска — читайте в материале Kazinform.  

     

    Теги:
    Илон Маск Освоение космоса Мировые новости Дональд Трамп
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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