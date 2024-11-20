SpaceX совершила шестой испытательный запуск космического корабля Starship

Илон Маск активно поддержал Трампа на выборах, и тот собирается сделать самого богатого человека в мире одним из руководителей департамента, который займется сокращением расходов на чиновничество.



Starship отправился в беспилотный испытательный полет вокруг половины земного шара в 17:00 по местному времени. В Восточной Европе это была полночь.



Ракета-носитель Super Heavy, разогнав корабль, через несколько минут отделилась и успешно приводнилась в Мексиканском заливе. В этот раз, в отличие от предыдущего, SpaceX по техническим причинам решила не сажать ее на платформу.



Starship продолжил полет и через 45 минут, как и планировалось, приводнился в Индийском океане.



Немного о габаритах этого самого большого в истории космических полетов комплекса. Его высота на стартовой площадке — 121 метр. 71 метр приходится на ракету Super Heavy, 50 метров — длина Starship. Их диаметр — девять метров. Super Heavy оснащена 33 двигателями Raptor, Starship — шестью. На старте в их баки закачали 4500 тонн топлива.

К чему может привести тандем Трампа и Маска — читайте в материале Kazinform.