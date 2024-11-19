Станет ли Илон Маск новым Генри Киссинджером

Бизнес Илона Маска в Китае

В 2019 году в Шанхае был построен завод «Tesla Gigafactory Shanghai» по производству около 1 млн автомобилей в год (седан «Model 3» и кроссовер «Model Y»). Таким образом, Китай стал вторым по величине рынком для «Tesla», где производится около половины автомобилей, составляя около 25% прибыли компании.

«Tesla» имеет особый статус в Китае с тех пор, как стала первым иностранным автопроизводителем, которому разрешено полностью владеть своим заводом, а не создавать совместное предприятие с китайской компанией.

По этому поводу Илон Маск исполнил победный танец на открытии завода в Шанхае.

«Tesla» получила около $1,6 млрд в виде кредитов от китайских банков для финансирования проекта, а также получила инвестиции в размере $1,8 млрд от крупнейшей китайской технологической компании «Tencent».

Также в мае 2024 года началось строительство гигафабрики «Tesla» по производству накопителей энергии, известных как «Megapack». Ожидается, что завод запустит массовое производство в первом квартале 2025 года. На начальном этапе годовой объем производства составит 10 тысяч электробатарей.

Фото: Синьхуа

Связи Илона Маска с китайскими чиновниками

В ходе встречи Илона Маска и Премьер-министра Китая Ли Цяна в апреле этого года, последний привел компанию «Tesla» в качестве успешного примера торгового сотрудничества между Пекином и Вашингтоном.

В свою очередь Маск поддерживает Пекин в отношении Тайваня, называя остров «неотъемлемой частью» Китая. Он выдвигал идею о предоставлении КНР определенного контроля над «специальной административной зоной» на Тайване, на подобии Гонконга. Также Маск выразил обеспокоенность по поводу напряженности между двумя странами и раскритиковал введенные 100% тарифы администрацией Байдена на китайские электромобили в начале текущего года.

Фото: fmprc.gov.cn

Маск может стать новым Генри Киссинджером?

По мнению старшего советника и председателя попечительского совета по китайскому бизнесу и экономике «Центра стратегических и международных исследований» Скотта Кеннеди, в Китае широко обсуждается вопрос, сможет ли Илон Маск стать новым Генри Киссинджером в развитии отношений между Вашингтоном и Пекином.

Справочно: американскому дипломату Генри Киссинджеру, скончавшемуся в прошлом году, приписывают нормализацию отношений между США и Китаем, начавшуюся с его первого визита в Пекин в июле 1971 года. Он пользовался большим уважением в Китае и продолжал встречаться с его лидерами в качестве неофициального дипломата. В 2023 году он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Директор института международных отношений при университете Жэньминь Ван Ивэй отметил, что Илон Маск рассматривается как деловой человек, который понимает и Китай, и США. Это может помочь ему добиться некоторой гибкости или даже отмены строгих тарифных повышений, которые Трамп пригрозил ввести для китайской продукции. Эксперт выразил надежду, что работа Илона Маска может позволить китайским компаниям заключить сделку о строительстве заводов в США.

Однако, основатель пекинского аналитического центра «Центр Китая и глобализации» Ван Хуэйяо считает, что одного бизнесмена, даже самого богатого в мире, будет недостаточно для улучшения американо-китайских отношений, так как это удавалось Генри Киссинджеру.

Аналогичное мнение имеет управляющий директор и старший политический аналитик «Longview Global» Дьюардрик Макнил, который напомнил, что Китай время от времени использовал влиятельных американцев в качестве неофициальных каналов связи.

Макнил отметил, что во время первого срока Трампа Китай уже пытался наладить «обходные каналы» с видными американскими бизнесменами, включая предпринимателя и застройщика Стива Уинна (Steve Wynn), в надежде повлиять на политику США.

Подобные усилия, по-видимому, не оказали существенного влияния на подход Трампа к Китаю и привели к тому, что Министерство юстиции подало иск с целью зарегистрировать Стива Уинна в качестве иностранного агента в связи с его предполагаемой лоббистской деятельностью в интересах китайского правительства.

По мнению эксперта, для этих «неофициальных посредников» главная обязанность — обеспечить интересны акционеров, а не страны. Активное же политическое вмешательство может привести к «конфликтам интересов», если дипломатия не сработает.

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Что перевесит: бизнес или политика?

Старший научный сотрудник Центра Стимсона в Вашингтоне Келли Грико считает, что Илон Маск нуждается в Китае и пытается отстаивать там свои деловые интересы, но в долгосрочной перспективе они все больше и больше подвержены риску.

Сотрудничая с избранным президентом США, Илон Маск рискует навлечь на себя гнев китайских чиновников, которые могут посчитать, что он поддерживает политику Трампа, спровоцировавшего торговую войну.

К слову, Илон Маск ожидает, что «Tesla» получит одобрение китайских регулирующих органов на использование программ беспилотного вождения «Full Self Driving» уже до конца этого года.

В целом, по мнению экспертов, ожидаемая политика «ястребов» новой администрации США в отношении Китая может пойти вразрез бизнес — интересам Маска.

Намерение же Трампа ввести пошлины в размере 60% на все импортируемые китайские товары, может негативно сказаться на деятельности Маска в Китае и спровоцировать конфликт интересов.

По оценкам бывшего декана факультета международных исследований Пекинского университета и политического советника китайского правительства Цзя Цинго, Илон Маск может многое потерять из-за усиления напряженности в отношениях между США и Китаем.

— Я не понимаю, почему он так сильно поддерживает Трампа, ведь то, что пропагандирует Трамп, противоречит его собственному бизнесу, по крайней мере, его бизнесу с Китаем, — заявил Цзя Цинго.

Напомним, ранее мы писали о том, что Китай и США находятся на тонкой линии торгового «фронта».