SpaceX построит новый космодром для Starship в США

Американская компания SpaceX построит новый космодром в американском штате Луизиана, с которого планируется осуществлять тысячи запусков космических кораблей Starship в год, передает Kazinform со ссылкой на Report .

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

SpaceX намерена инвестировать в проект не менее $100 млрд и создать более 3 тыс. рабочих мест. Новый космопорт будет расположен в округе Вермилион на юге Луизианы. Строительство планируется начать в 2027 году, а первый запуск Starship с новой площадки — провести в 2029 году.

— Starbase будет построена для поддержки тысяч полетов Starship в год. Этот автономный космопорт будет производить горючее, вырабатывать электроэнергию, — говорится в сообщении.

В настоящее время все запуски Starship осуществляются с площадки Starbase в штате Техас.

Согласно планам SpaceX, система Starship будет использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников, а также миссий к Луне и Марсу и другим небесным телам. Корабль Starship и ускоритель Super Heavy рассчитаны на многократное использование и вертикальную посадку.

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