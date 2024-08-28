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    05:17, 28 Август 2024 | GMT +6

    SpaceX откладывает запуск миссии Polaris Dawn

    SpaceX миссия Polaris Dawn
    Фото: floridatoday.com

    Миссия Polaris Dawn, которая включает первый в истории выход в открытый космос непрофессионального астронавта, была отложена как минимум на 24 часа из-за утечки гелия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Space.com.

    Изначально запуск был запланирован на раннее утро вторника, 27 августа, с Космического центра Кеннеди НАСА в штате Флорида, США.

    Компания SpaceX сообщила, что команды более подробно изучают утечку гелия.

    - Экипаж остается готовым к многодневной миссии на низкой околоземной орбите. Следующая возможность для запуска — не ранее среды, 28 августа, — сообщила SpaceX в соцсети X в понедельник вечером.

    Polaris Dawn — первая из трёх запланированных миссий в рамках программы Polaris, организованной предпринимателем-миллиардером Джаредом Айзекманом.

    Айзекман является командиром миссии Polaris Dawn. В состав экипажа также входят подполковник ВВС США Скотт Потит, а также Сара Гиллис и Анна Менон, обе являются инженерами SpaceX.

    Айзекман и Гиллис проведут выход в открытый космос на третий день миссии.

    Напомним, основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX - американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

    Ранее сообщалось о том, что SpaceX начинает принимать заявки на космический туризм в 2024 году.

     

    Теги:
    Илон Маск Освоение космоса Мировые новости США Космос
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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