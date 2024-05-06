«SpaceX» начинает принимать заявки на космический туризм в 2024 году

Американская компания «SpaceX» на своем веб-сайте открыла возможность бронирования полетов на Международную космическую станцию (МКС), Луну, Марс и околоземную орбиту для всех желающих, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на San Antonio Express-News.

Полеты будут совершаться на двух космических кораблях: «Dragon» и «Starship». У всех запланированных путешествий разные прогнозируемые сроки.

Капсула «Dragon» предназначена для перевозки до семи пассажиров на околоземную орбиту и обратно.

Этот космический корабль является одним из главных успехов компании, поскольку он вернул Америке возможность доставлять астронавтов NASA на МКС и обратно после закрытия программы космических шаттлов в 2020 году.

Всего «Dragon» совершил 46 запусков, из них 42 для посещения МКС.

Фото: spacex.com

«Starship» является многоразовым космическим кораблем, предназначенным для отправки большого количества пассажиров и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс. Ракета находится еще на стадии испытаний и осуществила всего три запуска.

Первым пунктом программы полетов является околоземная орбита, запланированная на конец 2024 года. Полет продлится от 3 до 6 дней и будет перевозить от двух до четырех пассажиров, которые будут находиться на высоте от 290 до 480 км над планетой. Часть конструкции корабля составляет купол на 360 градусов диаметром около 117 см.

По данным «SpaceX», следующей запланированной миссией станет полет на космическую станцию. Бронирование путешествия будет доступно уже в 2025 году. Поездка продолжительностью 10 дней предусматривает четырех пассажиров.

Сроки миссии на Луну пока не определены. Ожидается, что путешествие продлится 7 дней, в нем примут участие до 12 туристов и их путь составит около 385 тыс. км.

Пока доступна ограниченная информация о коммерческих полетах на Марс, у рейса нет конкретной даты для бронирования. Известно только, что пассажиры должны рассчитывать на путешествие длиной в среднем 225 млн км.

Фото: spacex.com

По данным «SpaceX», для обеспечения снаряжения и безопасности пассажиров миссий будут предоставлены напечатанные на 3D-принтере шлемы, в которых будут размещены микрофоны для связи и клапаны, регулирующие систему давления в костюме.

Стоимость космических туров пока неизвестна, но цена одного биллета на первый частный полет к МКС на ракете «SpaceX Falcon 9» с капсулой «Crew Dragon Endeavour» в апреле 2022 года составила 55 млн долларов.