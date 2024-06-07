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    20:51, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    SpaceX Илона Маска сообщила о первом успешном приводнении прототипа корабля Starship

    SpaceX Илона Маска сообщила о первом успешном приводнении прототипа корабля Starship
    Фото: spacex.com

    Компания SpaceX Илона Маска сообщила о первом успешном приводнении прототипа корабля Starship в Индийском океане в ходе четвертого испытательного полета, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    — Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим четвертым испытательным полетом Starship, — говорится на странице компании в X (ранее Twitter). Запуск был осуществлен со стартовой площадки космодрома в Бока-Чика (штат Техас) в 07:52 по местному времени.

    Когда длительность полета приближалась к часу, камера на корабле прекратила транслировать видеоизображение. Ведущие трансляции заявили, что прототип Starship получил некоторые повреждения, но продолжает свое движение и передает данные. Впоследствии владелец SpaceX Илон Маск написал на своей странице в соцсети X, что кораблю удалось завершить полет, «несмотря на потерю многих панелей обшивки и повреждение закрылка».

    Приводнение ускорителя Super Heavy в Мексиканском заливе также прошло успешно. В будущем SpaceX рассчитывает на многоразовое использование как ускорителя, так и самого корабля, но в рамках этого пуска компания не планировала сохранять их для дальнейших полетов.

    Предыдущие три попытки запустить прототип Starship на околоземную орбиту закончились неудачей. Последняя из них состоялась в марте 2024 года. Тогда SpaceX сообщила о потере Starship на 49-й минуте полета при входе аппарата в атмосферу на высоте 77 км.

    Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (в том числе корабля — 50 м, ускорителя — 71 м), диаметр — 9 м, грузоподъемность — 100-150 тонн.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Наука Илон Маск ТАСС Мировые новости Космос
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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