Space X c третьей попытки запуcтила в космос 60 спутников Starlink

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 ноября 2020 года в 08:13 по времени Нур-Султана состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 с 60 спутниками в рамках миссии Starlink-15 с космодрома на мысе Канаверал, Флорида, США, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Пуск прошел в штатном режиме, прямой эфир запуска велся на канале www.spacex.com SpaceX, русскоязычная версия транслировалась на канале https://youtu.be/ZIYPUsGbmE0 .

Особенностями данного пуска было то, что для первой, возвращаемой ступени Falcon 9 B1049.7 это стал уже седьмой успешный полет! Как сообщили корреспонденты прямого репортажа, первая ступень успешно села на автономную платформу OCISLY в 634 км от места старта. Также запланирована попытка ловли створок обтекателей ракеты-носителя, в том числе из воды в 709 км от места запуска.

Кстати, двухсуточная отсрочка запуска была связана с непогодой в районе падения створок обтекателя.

Как сообщалось, состоявшийся запуск спутников связи глобальной сети Starlink стал седьмым по счету. Первая партия космических аппаратов была запущена 10 сентября 2018-го, в 2019 году Space X провел два пуска в январе и мае, в 2020 году состоялось три запуска - в январе, июне и августе. Всего SpaceX планирует запустить 12 тысяч низкоорбитальных спутников на орбиту Земли к середине 2020-х годов и предоставить коммерческие услуги доступа в интернет по всему миру.

Выступая во время встречи с неправительственными организациями в ходе ІХ Гражданского форума, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, говоря о проблемах обеспечения интернетом труднодоступных районов страны, отметил, что «параллельно ведем работу с контактируемыми низкоорбитальными спутниками, которые пытаются запустить несколько операторов Starlink. Сейчас у них идет определенное тестирование. Ведем переговоры, чтобы наш Республиканский центр космической связи был тоже оператором такого вида связи. Нет цели покрыть всю страну оптикой. Есть села, в которых живут 250, прогнозируется, что потом будут жить 150 жителей. В течение пяти лет село может уйти до нуля. Понятно, что идет тенденция урбанизации».