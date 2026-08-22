S&P повысило суверенный кредитный рейтинг Казахстана впервые с 2016 года

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило суверенный кредитный рейтинг Казахстана с «BBB-» до «BBB» с прогнозом «Стабильный», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.

Международное рейтинговое агентство S& P Global Ratings повысило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан до уровня «BBB». По шкале Агентства, данный уровень рейтинга достигнут впервые с 2016 года.

Повышение суверенного кредитного рейтинга отражает устойчивые перспективы экономического развития страны, продолжающуюся диверсификацию экономики и наличие значительных накопленных внешних и фискальных буферов.

По оценке Агентства, экономика Казахстана останется устойчивой и продолжит расти в среднесрочной перспективе, несмотря на внешние вызовы и волатильность цен на мировых товарных рынках.

По прогнозам аналитиков, реальный рост ВВП в 2026 году составит 5,1%, в перспективе экономика Казахстана будет расти относительно высокими темпами среди стран экспортеров нефти.

S& P отмечают роль реализуемой масштабной инвестиционной программы, направленной на диверсификацию экономики. Финансирование проектов по развитию переработки сырья и инфраструктуры, в том числе через НИХ «Байтерек», позволит увеличить в перспективе уровень инвестиций до 30% от ВВП.

По мнению S& P, сдержанная динамика роста бюджетных расходов и меры по расширению налоговой базы позволят сократить дефицит бюджета.

При значительном размере валютных активов, превышающих умеренный объем внешнего долга, Казахстан сохранит сильную позицию как внешнего кредитора.

Также агентством отмечена устойчивость банковского сектора к макроэкономическим шокам. Последовательное совершенствование политики по регулированию и надзору способствовали повышению устойчивости банковского сектора и снижению системных рисков с качеством активов.

Ранее суверенный кредитный рейтинг страны был на уровне «BBB-».