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Создавать национальные торговые онлайн-площадки предложил Касым-Жомарт Токаев

21 Мая 2021 16:14
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Создавать национальные торговые онлайн-площадки предложил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании ВЕЭС с предложениями по развитию онлайн-торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мартовский инцидент в Суэцком канале наглядно показал хрупкость торговых путей и их влияние на мировую торговлю. Данная история подтвердила важность сухопутных маршрутов. Евразийским странам предстоит полностью реализовать свой транзитный потенциал. Вновь предлагаю форсировать работу по модернизации трансграничных участков транспортных артерий. В частности, завершить реконструкцию автомагистрали «Западная Европа – Западный Китай» на всей территории ЕАЭС», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС.

По словам Главы государства, основной тенденцией сегодняшнего дня является бурное развитие онлайн-торговли, которая стирая границы между странами, постепенно вытесняет традиционные магазины.

«Считаю, что и нам следует создавать условия для развития национальных и союзных торговых площадок. Важно повысить доверие населения к онлайн-торговле. Это требует решения вопросов безопасности товаров, защиты прав потребителей, а также обеспечения полноты уплаты налогов и таможенных пошлин. Поэтому в рамках работы комиссии по развитию электронной торговли, полагаю целесообразным предусмотреть все эти моменты», - заключил Президент.


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#Президент Казахстана   #Экономика   #Цифровой Казахстан  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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