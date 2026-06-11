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    Создавать до 240 тысяч рабочих мест ежегодно планируют в Казахстане

    В Казахстане планируют повысить зарплаты, создать до 240 тысяч новых рабочих мест в год и увеличить доходы населения. Такие меры вошли в Комплексный план на 2026–2029 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

    Как сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, одной из причин разработки новых мер остается существенный разрыв в оплате труда.

    — В первом квартале 2026 года разрыв между средней и медианной заработной платой составил 39,2 процента.Также сохраняется высокая дифференциация трудовых доходов между отраслями, регионами и категориями работников, — сообщил он на пресс-конференции в Правительстве.

    Для решения этих проблем Кабмин предлагает повысить минимальную заработную плату и доходы наемных работников, повысить зарплаты гражданских служащих, увеличить оплату труда производственного персонала субъектов естественных монополий, а также индексировать должностные окладов госслужащих каждые три года.

    При успешной реализации этих мер Правительство ожидает, что к 2029 году в Казахстане станет возможным:

    • обеспечивать рост доходов населения темпами выше инфляции на 2-3%, прежде всего среди низко- и среднеоплачиваемых работников;
    • создавать до 240 тысяч качественных рабочих мест ежегодно;
    • расширить программы обучения востребованным профессиональным и цифровым навыкам, а также заключить до 600 соглашений о дуальном обучении с предприятиями;
    • выдать более 30 тысяч льготных микрокредитов жителям сельской местности;
    • развивать предпринимательство и самозанятость как источники новых рабочих мест;
    • сдерживать рост цен на социально значимые продовольственные товары;
    • повысить производительность труда в сельском хозяйстве до 8,2 млн тенге к 2029 году;
    • снизить долю расходов населения на продукты питания до 40% к 2029 году.

    Напомним, в комплексный план вошел вопрос повышения минимальной заработной платы. Насколько увеличат показатель МЗП станет известно летом, после формирования бюджета на 2027 год.

    Правительство РК Миннацэкономики Рынок труда Экономика
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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