Создавать до 240 тысяч рабочих мест ежегодно планируют в Казахстане

В Казахстане планируют повысить зарплаты, создать до 240 тысяч новых рабочих мест в год и увеличить доходы населения. Такие меры вошли в Комплексный план на 2026–2029 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, одной из причин разработки новых мер остается существенный разрыв в оплате труда.

— В первом квартале 2026 года разрыв между средней и медианной заработной платой составил 39,2 процента.Также сохраняется высокая дифференциация трудовых доходов между отраслями, регионами и категориями работников, — сообщил он на пресс-конференции в Правительстве.

Для решения этих проблем Кабмин предлагает повысить минимальную заработную плату и доходы наемных работников, повысить зарплаты гражданских служащих, увеличить оплату труда производственного персонала субъектов естественных монополий, а также индексировать должностные окладов госслужащих каждые три года.

При успешной реализации этих мер Правительство ожидает, что к 2029 году в Казахстане станет возможным:

обеспечивать рост доходов населения темпами выше инфляции на 2-3%, прежде всего среди низко- и среднеоплачиваемых работников;

создавать до 240 тысяч качественных рабочих мест ежегодно;

расширить программы обучения востребованным профессиональным и цифровым навыкам, а также заключить до 600 соглашений о дуальном обучении с предприятиями;

выдать более 30 тысяч льготных микрокредитов жителям сельской местности;

развивать предпринимательство и самозанятость как источники новых рабочих мест;

сдерживать рост цен на социально значимые продовольственные товары;

повысить производительность труда в сельском хозяйстве до 8,2 млн тенге к 2029 году;

снизить долю расходов населения на продукты питания до 40% к 2029 году.

Напомним, в комплексный план вошел вопрос повышения минимальной заработной платы. Насколько увеличат показатель МЗП станет известно летом, после формирования бюджета на 2027 год.