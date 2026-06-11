Создавать до 240 тысяч рабочих мест ежегодно планируют в Казахстане
В Казахстане планируют повысить зарплаты, создать до 240 тысяч новых рабочих мест в год и увеличить доходы населения. Такие меры вошли в Комплексный план на 2026–2029 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, одной из причин разработки новых мер остается существенный разрыв в оплате труда.
— В первом квартале 2026 года разрыв между средней и медианной заработной платой составил 39,2 процента.Также сохраняется высокая дифференциация трудовых доходов между отраслями, регионами и категориями работников, — сообщил он на пресс-конференции в Правительстве.
Для решения этих проблем Кабмин предлагает повысить минимальную заработную плату и доходы наемных работников, повысить зарплаты гражданских служащих, увеличить оплату труда производственного персонала субъектов естественных монополий, а также индексировать должностные окладов госслужащих каждые три года.
При успешной реализации этих мер Правительство ожидает, что к 2029 году в Казахстане станет возможным:
- обеспечивать рост доходов населения темпами выше инфляции на 2-3%, прежде всего среди низко- и среднеоплачиваемых работников;
- создавать до 240 тысяч качественных рабочих мест ежегодно;
- расширить программы обучения востребованным профессиональным и цифровым навыкам, а также заключить до 600 соглашений о дуальном обучении с предприятиями;
- выдать более 30 тысяч льготных микрокредитов жителям сельской местности;
- развивать предпринимательство и самозанятость как источники новых рабочих мест;
- сдерживать рост цен на социально значимые продовольственные товары;
- повысить производительность труда в сельском хозяйстве до 8,2 млн тенге к 2029 году;
- снизить долю расходов населения на продукты питания до 40% к 2029 году.
Напомним, в комплексный план вошел вопрос повышения минимальной заработной платы. Насколько увеличат показатель МЗП станет известно летом, после формирования бюджета на 2027 год.