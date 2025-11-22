Создатели Silk Way Star раскрыли, как устроена главная сцена мегапроекта
За три месяца первого азиатского вокального проекта Silk Way Star на сцене в Астане выступили артисты из 12 стран, представив более 90 уникальных номеров. Команда проекта впервые подробно рассказала о художественной концепции сценографии, сложных технических решениях и подготовке к финалу, который состоится 22 ноября, передает агентство Kazinform.
Сценография как метафора Шелкового пути
Шеф-редактор проекта Касымхан Алдашев отметил, что визуальная концепция Silk Way Star основана на образе Шелкового пути — символе культурной связи и движения вперед.
— В основе конструкции — непрерывный восходящий маршрут: от поверхности сцены к взмывающей вверх световой спирали. Для нас это путь артиста — от первого выхода на сцену к вершине международного финала, — подчеркнул Алдашев.
Многоуровневая сцена с парящей LED-спиралью стала одним из ключевых символов шоу. Благодаря динамической конструкции участники могли реализовать десятки художественных решений — от минималистичных до этнических и футуристических.
Как создаются постановки
Главный режиссер проекта Анатолий Фролов рассказал, что команда готовила индивидуальные постановки для каждого артиста.
На площадке работали 15 камер, LED-пол и специально созданная спираль из LED-экранов, на которую выводились графика и визуальные акценты для каждого номера.
— Конструкция отражает идею единого пути. Внимательные зрители заметили в ней букву «S» — символ Silk Way Star и метафору восходящего движения, — отметил Фролов.
По его словам, в 99,9% случаев постановки создавались по режиссерской задумке, но артисты вносили собственные элементы, чтобы подчеркнуть стиль страны, которую представляют.
Закулисье: что остается вне кадра
За одним номером стоит работа десятков специалистов: режиссеров, операторов, техслужбы, музыкальных продюсеров, реквизиторов, световых и звуковых инженеров, хореографов, стилистов и гримеров.
Ассистент режиссера Анора Абдурахманова отметила, что на перестановку сцены между выступлениями уходит от 2 до 5 минут: «Мы многократно репетируем перестановки до эфира, чтобы каждая секунда была выверена и соответствовала таймингу».
Техническая команда также поделилась, что некоторые номера требовали сложных решений. Во время выступлений использовали фермы — подвижные металлические конструкции, которые поднимались и опускались во время номера. Из таких ферм создавали, например, образ шанырака.
Были и трюковые элементы: альпинист поднимался на верхний уровень сцены и по таймингу сбрасывал реквизит для создания эффекта. Подобные номера требуют максимальной точности и строгих мер безопасности.
Что ждать на гранд-финале
По словам главного режиссера, финал будет отличаться от предыдущих девяти эфиров: «Мы удивляли масштабом декораций и сложной графикой. Но финал будет другим — мы решили дать артистам больше пространства для чистого вокального звучания».
Творческая команда завершает генеральные репетиции, финалисты готовят сильнейшие номера сезона.
Гранд-финал состоится 22 ноября в 20:00 на телеканале Jibek Joly. Параллельные трансляции пройдут в Казахстане, Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане и Монголии.
Финалисты Silk Way Star:
- ALEM (Казахстан)
- Язмин Азиз (Малайзия)
- Автандил Абесламидзе (Грузия)
- Мишель Джозеф (Монголия)
- Чжан Хэ Сюань (Китай)
- Саро Геворгян (Армения)
- Мадинабону Адылова (Узбекистан)
Победитель будет определён по комбинированной системе: 50% — решение жюри, 50% — онлайн-голосование. Поддержать артистов можно на сайте silkwaystar.org.
Проект реализуется в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и медиакорпорацией China Media Group (CMG).