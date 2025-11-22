РУ
    Создатели Silk Way Star раскрыли, как устроена главная сцена мегапроекта

    За три месяца первого азиатского вокального проекта Silk Way Star на сцене в Астане выступили артисты из 12 стран, представив более 90 уникальных номеров. Команда проекта впервые подробно рассказала о художественной концепции сценографии, сложных технических решениях и подготовке к финалу, который состоится 22 ноября, передает агентство Kazinform.

    л
    Фото: Kazinform

    Сценография как метафора Шелкового пути

    Шеф-редактор проекта Касымхан Алдашев отметил, что визуальная концепция Silk Way Star основана на образе Шелкового пути — символе культурной связи и движения вперед.

    — В основе конструкции — непрерывный восходящий маршрут: от поверхности сцены к взмывающей вверх световой спирали. Для нас это путь артиста — от первого выхода на сцену к вершине международного финала, — подчеркнул Алдашев.

    л
    Фото: Kazinform

    Многоуровневая сцена с парящей LED-спиралью стала одним из ключевых символов шоу. Благодаря динамической конструкции участники могли реализовать десятки художественных решений — от минималистичных до этнических и футуристических.

    Как создаются постановки

    Главный режиссер проекта Анатолий Фролов рассказал, что команда готовила индивидуальные постановки для каждого артиста.

    л
    Фото: Kazinform

    На площадке работали 15 камер, LED-пол и специально созданная спираль из LED-экранов, на которую выводились графика и визуальные акценты для каждого номера.

    — Конструкция отражает идею единого пути. Внимательные зрители заметили в ней букву «S» — символ Silk Way Star и метафору восходящего движения, — отметил Фролов.

    л
    Фото: Kazinform

    По его словам, в 99,9% случаев постановки создавались по режиссерской задумке, но артисты вносили собственные элементы, чтобы подчеркнуть стиль страны, которую представляют.

    Закулисье: что остается вне кадра

    За одним номером стоит работа десятков специалистов: режиссеров, операторов, техслужбы, музыкальных продюсеров, реквизиторов, световых и звуковых инженеров, хореографов, стилистов и гримеров.

    Ассистент режиссера Анора Абдурахманова отметила, что на перестановку сцены между выступлениями уходит от 2 до 5 минут: «Мы многократно репетируем перестановки до эфира, чтобы каждая секунда была выверена и соответствовала таймингу».

    л
    Фото: Kazinform

    Техническая команда также поделилась, что некоторые номера требовали сложных решений. Во время выступлений использовали фермы — подвижные металлические конструкции, которые поднимались и опускались во время номера. Из таких ферм создавали, например, образ шанырака.

    л
    Фото: Kazinform

    Были и трюковые элементы: альпинист поднимался на верхний уровень сцены и по таймингу сбрасывал реквизит для создания эффекта. Подобные номера требуют максимальной точности и строгих мер безопасности.

    Что ждать на гранд-финале

    По словам главного режиссера, финал будет отличаться от предыдущих девяти эфиров: «Мы удивляли масштабом декораций и сложной графикой. Но финал будет другим — мы решили дать артистам больше пространства для чистого вокального звучания».

    л
    Фото: Kazinform

    Творческая команда завершает генеральные репетиции, финалисты готовят сильнейшие номера сезона.

    Гранд-финал состоится 22 ноября в 20:00 на телеканале Jibek Joly. Параллельные трансляции пройдут в Казахстане, Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане и Монголии.

    Финалисты Silk Way Star:

    • ALEM (Казахстан)
    • Язмин Азиз (Малайзия)
    • Автандил Абесламидзе (Грузия)
    • Мишель Джозеф (Монголия)
    • Чжан Хэ Сюань (Китай)
    • Саро Геворгян (Армения)
    • Мадинабону Адылова (Узбекистан)

    Победитель будет определён по комбинированной системе: 50% — решение жюри, 50% — онлайн-голосование. Поддержать артистов можно на сайте silkwaystar.org.

    Проект реализуется в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и медиакорпорацией China Media Group (CMG).

    Адия Абубакир
