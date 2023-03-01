Создатели сериала «5:32» проиграли дело о плагиате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Суд Алматы вынес решение по делу о плагиате в сериале «5:32» со стороны медиакомпании Salem Social Media, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее автор книги «Вне протокола. Тайна громких преступлений в Казахстане» Аскар Джалдинов обратился в суд с иском к ответчикам ТОО «Salem Social Media» и других лиц о понуждении к публичному признанию факта использования его книги при написании сценариев к известному веб-сериалу и взыскании компенсации за нарушения авторских прав в размере 15 000 МРП и компенсацию морального вреда 300 млн тенге.

«В суде установлено, что при написании сценария к веб-сериалу, сценаристы заимствовали события и факты, изложенные в книге истца. При этом ответчики, не отрицая этот факт, за собой нарушение авторских прав не признавали, мотивируя, что книга истца основана на реальных преступлениях, происходивших в стране в различные периоды времени, поэтому на основании требований статьи 974 ГК РК, события и факты, имеющие информационный характер не являются объектами авторского права и истец не может их монополизировать. В связи с чем просили суд в иске отказать полностью», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Судом все доводы сторон были тщательно проанализированы, заслушаны свидетели, изучены экспертные заключения, в результате чего судом сделан следующий вывод.

«Автором при написании этой книги была проделана определенная работа по изучении архивов МВД и судов республики, материалов уголовных дел, использовались воспоминания бывших сотрудников правоохранительных органов, непосредственно участвовавших в раскрытии преступлений, с использованием авторской интерпретации, в связи с чем, суд пришел в выводу о том, что книга по подбору и расположению материалов, безусловно, содержит результат творческого труда», - отметили в суде.

В суде также пояснили, что к объектам авторского права относятся: сборники, энциклопедии, антологии, базы данных и другие составные произведения, представляющие собой по подбору и расположению материалов результат творческого труда. Производные и составные произведения охраняются авторским правом независимо от того, являются ли объектами авторского права произведения, на которых они основаны или которые они включают.

«В ходе судебного заседания истец в соответствии со статьей 72 ГПК в достаточной степени доказал факт неправомерного использования ответчиками принадлежащих ему прав, в то же время ответчиками не доказано, что совершенные ими в отношении объекта авторского права действия соответствуют требованиям закона и не нарушают прав автора. Поскольку книга истца, являющаяся объектом авторского права, была использована ответчиками в написании сценариев без согласия автора, соответственно требования истца, предъявленные к ответчикам о взыскании компенсации за нарушение авторского права, суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению. Суд, исходя из принципов разумности и справедливости, учитывая все обстоятельства по делу, иск удовлетворил частично и обязал ответчиков публично признать факт использования книги отражением факта такого использования в титрах указанного сериала», - проинформировали в суде.

С ответчиков взыскана компенсация в пользу истца в размере 1 000 МРП и моральный вред в размере 1 млн тенге, а также судебные издержки, в остальной части иска отказано. Решение суда не вступило в законную силу.

Летом прошлого года сообщалось, что Аскар Джалдинов подает в суд на создателей казахстанского сериала «5:32». После этого команда создателей сериала «5:32» выдвинула ответные обвинения автору книги.