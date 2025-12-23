РУ
    16:30, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Создатели Бурдж-Халифа представили эскизы Alatau City

    Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев принял участие в презентации концепции архитектурного развития города Алатау, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Фото: Правительство РК

    Свое видение представили две авторитетные компании Zaha Hadid Architects и Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM), в портфелях которых знаменитые небоскребы, включая Burj Halifa в Дубае, One World Trade Center в Нью-Йорке, Leeza SOHO в Пекине и т. д.

    Компании представили дизайн код Alatau City и эскизы «якорного объекта» — Iconic building, который станет деловым центром города и его визитной карточкой. Проекты ориентированы на развитие вертикальной застройки и супервысотного строительства с учетом современных международных стандартов качества.

    Особое внимание уделено комплексному подходу к развитию городской среды с учетом транспортной инфраструктуры, въездных магистралей, природных ландшафтов и климатических особенностей территории, а также приоритетного развития общественных пространств.

    В завершение встречи Канат Бозумбаев поблагодарил представителей архитектурных бюро за представленные концептуальные решения. Стороны выразили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
