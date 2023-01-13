Создать в Казахстане Региональный центр ООН по ЦУР предложил Касым-Жомарт Токаев

13 Января 2023, 20:56

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Создать в Казахстане Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана предложил Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на виртуальном саммите «Голос глобального Юга», передает МИА «Казинформ».

Обращаясь к участникам форума, Глава государства обозначил ряд приоритетных задач. В частности, он призвал все страны сконцентрировать усилия на достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как было отмечено в выступлении, реализация ЦУР требует совместных усилий не только на уровне отдельных государств, но и на региональном и глобальном уровнях.

«Поэтому мы считаем важным создать в Казахстане Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Такой центр позволит обеспечить наиболее эффективную координацию проектной деятельности ООН в регионе», – сказал Касым-Жомарт Токаев.