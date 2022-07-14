14 Июля 2022 11:45

Создать условия для релокации зарубежных компаний в страну призвал Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительству следует создать благоприятные условия для релокации зарубежных компаний в Казахстан. Об этом в ходе расширенного заседания Правительства заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что он поручал Правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами.

«Данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч. В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет», - обратился Глава государства.

«Еще раз подчеркиваю – проекты, прежде всего, реализуются в регионах, на местах. Поэтому спрос за их привлечение и доведение до конечного результата с акимов будет такой же, как с министерств», - заявил Касым-Жомарт Токаев.