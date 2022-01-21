Создать Совет отечественных предпринимателей при Правительстве поручил Президент РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Создать Совет отечественных предпринимателей при Правительстве поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Как одно из направлений социально-экономических реформ нужно создать проектную группу, куда каждый из вас сможет направить своих представителей и участвовать лично», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса.
Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе бюрократии и лишнего формализма не нужно.
«Каждый из вас прежде всего человек дела. Подготовленные пакеты и предложения должны лечь в основу среднесрочной программы новой экономической политики. Поручаю создать Совет отечественных предпринимателей при Правительстве. Думаю, что такой орган позволит напрямую донести мысли и идеи бизнеса и снизит кулуарность принимаемых решений. Я также готов регулярно проводить с вами встречи как сегодня», - добавил Президент Казахстана.
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