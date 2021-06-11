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    18:47, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Создать сквозной трекинг движения контейнеров на Хоргосе поручил Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать на границе сквозной трекинг движения контейнеров с отображением фактического местоположения, времени в пути и задержек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я поручаю Правительству внедрить на границе – в частности, речь идет о Хоргосе – сквозной трекинг движения контейнеров с отображением фактического местоположения, времени в пути и задержек», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов.

    По его словам, информационная система должна функционировать на всех создаваемых центрах свободной торговли с Узбекистаном, Кыргызстаном и другими соседями.

    «То есть, транспортные коммуникации в настоящее время являются приоритетом в политике Правительства. И за реализацией этой программы я лично наблюдаю», - заключил Глава государства.

    Напомним, 33-е Пленарное Заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева проходит в формате онлайн. В мероприятии принимают участие главы крупных транснациональных компаний, руководители государственных органов и представители международных организаций. Созданный по инициативе Первого Президента – Елбасы Н.А. Назарбаева Совет иностранных инвесторов (СИИ) является эффективной площадкой, объединяющей крупных зарубежных инвесторов в Казахстане, и представляющей возможность обсуждать наиболее важные вопросы, связанные с развитием национальной экономики и улучшением инвестиционного климата. В состав Совета входят руководители 37 крупных транснациональных компаний и международных организаций, а также руководители ключевых министерств.


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