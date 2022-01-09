Создать Правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий поручил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания оперативного штаба Главой государства было поручено создать Правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось, в ходе заседания Главе государства было доложено, что правоохранительными органами и Вооруженными силами принимаются меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдения режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов. Силовыми структурами продолжается «зачистка» населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз.



