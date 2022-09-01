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    12:05, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Создать новую систему госзакупок поручил Глава государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил выстроить новую систему государственных закупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При оказании финансовой поддержки государство будет отдавать приоритет конкурентоспособным малым и средним предприятиям. Базовыми критериями для такой помощи станут рост фонда оплаты труда и увеличение налоговых отчислений. Это основное требование», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании.

    По словам Президента, будет внедрена автоматизированная система определения получателей мер господдержки.

    «Предстоит выстроить качественно новую систему государственных закупок. В приоритете должно быть качество закупаемых товаров и услуг, а не минимальная цена. Закупки государственных и квазигосударственных организаций необходимо перевести на единую платформу. Для реализации данных подходов потребуется принять новый закон о государственных закупках», - добавил Глава государства.

    Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.


    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана Бизнес Экономика Послание Президента РК-2022 Главная Послание Президента РК Президент
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