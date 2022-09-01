Создать новую систему госзакупок поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил выстроить новую систему государственных закупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При оказании финансовой поддержки государство будет отдавать приоритет конкурентоспособным малым и средним предприятиям. Базовыми критериями для такой помощи станут рост фонда оплаты труда и увеличение налоговых отчислений. Это основное требование», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании.

По словам Президента, будет внедрена автоматизированная система определения получателей мер господдержки.

«Предстоит выстроить качественно новую систему государственных закупок. В приоритете должно быть качество закупаемых товаров и услуг, а не минимальная цена. Закупки государственных и квазигосударственных организаций необходимо перевести на единую платформу. Для реализации данных подходов потребуется принять новый закон о государственных закупках», - добавил Глава государства.

Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.