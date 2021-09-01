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Создать Национальную геологическую службу поручил Глава государства

1 Сентября 2021 11:34
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Создать Национальную геологическую службу поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать Национальную геологическую службу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Разрабатываемый закон о промышленной политике должен дать ответы на вопросы, стоящие перед обрабатывающим сектором. Один из них – проблемы доступа к сырью. Требуется внедрить простое правило: цена сырьевых товаров для отечественной промышленности должна быть доступной, а объем достаточным. До конца года Правительство должно найти оптимальный вариант решения этой важной задачи», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

При этом, по словам Президента, нужно иметь ввиду, что ресурсный потенциал нашей страны полностью не раскрыт.

«Геологическая изученность остается на низком уровне. Необходимо расширить доступ инвесторов к качественной геологической информации. Для этого на базе разрозненных подведомственных организаций следует создать эффективную национальную геологическую службу. Данная организация не должна стать монополистом, которая решает: кого и как допустить к недрам», - отметил Глава государства.

«Ее роль заключается в оказании комплексной сервисной поддержки инвесторов. Отрасль недропользования нуждается в новом импульсе, особенно в части геологоразведки и комплексного изучения недр. Реформы, начатые в рамках плана нации, следует довести до практического завершения, создать открытую цифровую базу данных геологической информации, обеспечить доступ к ней инвесторов. Недра – это национальное достояние», - подчеркнул К. Токаев.



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#Президент Казахстана   #Послание Президента-2021  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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