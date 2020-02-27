Создать Комитет развития межэтнических отношений предложили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана предлагает расширить деятельность Департамента развития межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам важно вывести на качественно новый уровень научно-аналитическую, прогнозную работу по тематике межэтнических отношений. По поручению руководства изучается вопрос создания отдельного научно-исследовательского института по вопросам этнополитики. Мы организуем поездки экспертов во все районы компактного проживания этнических групп для углубленного изучения ситуации на местах. В этом году будет проведена перепись населения. В этой связи нужны исследования о тенденциях и прогнозах этнодемографического развития, перспективах интеграции населения. Нам нужны новые исследования по интеграции казахстанского общества закрытых этносов», - рассказал Жансеит Туймебаев в ходе круглого стола по вопросам этнополитики в Нур-Султане.

Заместитель председателя АНК ответил на вопрос участника круглого стола касательно создания отельного Агентства по делам национальности.

«По созданию Агентства по национальности. Сейчас предложение дали. Возможные названия Агентство по делам национальности или Агентство по интеграции и демографии (миграции). Этими вопросам как уполномоченный орган занимается Министерство информации и общественного развития РК. Их функциональные обязанности в законе расписаны. Специально создан Департамент развития межэтнических отношений. Один из вариантов предложения - расширить данный департамент и превратить в Комитет по межэтническим отношениям», - заявил Ж. Туймебаев.