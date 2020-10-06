Создать инфраструктуру по переработке молока и мяса на селе предложила партия «Ауыл»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Развитие аграрной науки в условиях пандемии обсудили активисты партии «Ауыл» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ученые сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов и активисты партии обозначили существующие проблемы и пути повышения эффективности аграрной науки.

По словам заместителя директора ТОО «Научно-производственный центр агроинженерии» Аскара Рзалиева, ежегодно в Казахстан по импорту завозится продовольствие на сумму 3,6 млрд долларов США.

«Пандемия обнажила проблемы в продовольственном обеспечении страны. С января по август месяц 2020 года цены на продукты питания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 10,4%. В своем Послании Президент страны Токаев К.К. отметил, что конкурентоспособную экономику невозможно создать без развитого сельского хозяйства. В Послании перечислены нерешенные ключевые проблемы аграрного сектора, в частности, низкий уровень развития аграрной науки. Как показывает мировая практика, без активного участия науки невозможно развитие сельского хозяйства. Однако эффективность отечественной аграрной науки находится на недостаточном уровне. Лишь 8% результатов научных работ находят практическое применение»,- рассказал спикер.

Как отметил Аскар Рзалиев, проблема состоит в том, что в общей практике финансирования науки все еще действует старая советская схема распределения средств. То есть процессы развития рыночной экономики практически не коснулись прикладной науки, важность которой как не учитывалась раньше, так и поныне остается без внимания.

«Поэтому в сфере финансирования науки у нас имеются серьезные диспропорции: на научные исследования направляется более 90% всех средств, на опытные работы менее 10%, а вот на трансферт и коммерциализацию - нисколько. Между тем в мировой практике на долю этих трех ключевых направлений приходятся примерно одинаковые объемы финансирования – по 30–35%»,- отметил он.

В настоящее время в сфере аграрной науки имеется около 300 завершенных научных разработок в области растениеводства, в области животноводства- около 200. Если проанализировать эффект от внедрения в производство завершенных разработок то получается, что практическая отдача от каждого тенге, вложенного в науку, составляет 5,5 тенге.

«Вместе с тем, инновационные продукты отечественной аграрной науки вполне конкурентоспособны по отношению к технологическим новшествам ведущих аграрных стран. Для решения существующих проблем предлагается создать оптимальную систему продвижения результатов науки в производство – трансферта, коммерциализации и экстеншн»,- добавил заместитель директор ТОО «Научно-производственный центр агроинженерии» Аскар Рзалиев.

В ходе семинара, член партии Тохтар Абильжанович отметил, что развитие сельского хозяйства в сельской местности является вопросом, которую нельзя откладывать.

«Сейчас в селе нет рабочих мест. К примеру, если взять животноводство, то 90% крупного рогатого скота, 95% овец в небольших крестьянских хозяйствах. Они не обеспечивают людей работой. Поэтому пришло время открыть в сельской местности малые откормочные площадки и молочные фермы. Акимы сел, районов, областей необходимо уделить особое внимание этому вопросу. В стране есть и скот, и земля. Но мы не можем обеспечить себя полностью мясом, молоком. Поэтому партия «Ауыл» рассматривает пути решения этой проблемы»,- сказал он.

В свою очередь, председатель Алматинского филиала Народно-Демократической партии «Ауыл» Махамбет Хасанов сообщил, что предложения участников семинара будут обязательно рассмотрены.