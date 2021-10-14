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Создать Евразийский центр гендерного просвещения предложила Лаззат Рамазанова

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Октября 2021, 20:11
Создать Евразийский центр гендерного просвещения предложила Лаззат Рамазанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Санкт-Петербурге начал работу III Евразийский женский форум. Масштабное мероприятие, в котором принимают участие делегаты из 110 стран, проводится один раз в четыре года. На диалоговых площадках обсуждаются вопросы лидерства женщин в политике и бизнесе, развитии новых технологий и инноваций, экологии, здравоохранения, культуры и спорта, волонтерском движении и других сфер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Среди важных мероприятий Форума – выездное заседание «Женской двадцатки», сессии ООН по промышленному развитию, Всемирного Банка, Делового женского альянса стран БРИКС. В работе Форума принимает участие казахстанская делегация.

На открытии форума – пленарном заседании «Женщины: глобальная миссия в новой реальности» с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина выступила председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Лаззат Рамазанова. Она ознакомила участников международного мероприятия с проводимыми в стране реформами, направленными на повышение качества жизни и расширение прав и возможностей женщин.

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«Сегодня страны мира сталкиваются с общими проблемами и препятствиями, вызванными глобальными и региональными вызовами. Их преодолению будет способствовать создание Евразийского центра гендерного просвещения, для чего мы готовы предоставить площадку создаваемого в Алматы Центральноазиатского регионального Центра знаний для обмена передовым опытом в области расширения прав и возможностей женщин. На базе центра мы предлагаем создать межстрановой институт гендерных исследований. Его миссия будет заключаться в прогнозировании, оценке и выработке рекомендаций для национальных правительств по минимизации влияния новых вызовов и рисков,- экономических, социальных, экологических, - на уровень гендерного развития», - предложила Лаззат Рамазанова.

Учитывая обеспокоенность ситуацией в Афганистане, предложено объединить усилия женщин в обеспечении мира и безопасности.

Выступая на панельной сессии «Женское предпринимательство как основа умной экономики: устойчивое и равное решение», организованной ООН-ЖЕНЩИНЫ на полях форума, Лаззат Рамазанова подчеркнула ключевую роль женщин в экономическом росте государств.

«Несмотря на глобальный кризис, вызванный пандемией, благодаря принятым государством комплексным мерам, наблюдается рост экономической активности казахстанских женщин. В каждом регионе страны создаются Ресурсные центры по поддержке женского предпринимательства. Через государственные программы оказывается содействие женской занятости», - отметила Лаззат Рамазанова.

Об инициированных Главой государства парламентских реформах, представленности женщин в местных представительных органах на межпарламентском диалоге «Миссия женщин в развитии дипломатии мира и доверия» выступила депутат Сената Парламента, заместитель председателя Национальной комиссии Ляззат Сулеймен.

В ходе форума проведена двухсторонняя встреча с руководителем Регионального офиса ООН-ЖЕНЩИНЫ по Европе и Центральной Азии А.Эль-Ясир, в ходе которой обсуждены стратегические вопросы сотрудничества в выработке и реализации плана действий по расширению прав и возможностей женщин.


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