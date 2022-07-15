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Создать единую базу специализированной техники строителей планируют в РК
15 Июля 2022 15:07

Создать единую базу специализированной техники строителей планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил о принимаемых мерах по совершенствованию государственных закупок в сфере строительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях отбора подрядчиков, имеющих необходимые материальные ресурсы, достаточных для выполнения строительных работ, предлагается установить обязательное требование о наличии собственной строительной техники. Для этого планируется создать единую базу специализированной техники, которая даст возможность осуществлять автоматическую проверку на предмет их наличия», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, данные меры позволят отсеивать подрядчиков, не имеющих собственной базовой техники для выполнения строительных работ.

Кроме того, в целях ограничения неправомерной передачи строительных работ в субподряд в государственных закупках и закупках субъектов квазигосударственного сектора, планируется предусмотреть возможность расторжения договора о закупках в следующих случаях: передачи субподрядчикам превышающего предельных объемов работ; привлечения несогласованных с заказчиком субподрядчиков.

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Автор:
Корреспондент

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