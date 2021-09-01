Создать центр технических и лабораторных испытаний медизделий предложил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о развитии фармацевтической отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо обратить особое внимание развитию фармацевтики. Во время пандемии мы увидели, насколько важна данная отрасль. Поэтому мы должны создать центр технических и лабораторных испытаний медицинских изделий. Необходимо возобновить сотрудничество с глобальными фармацевтическими корпорациями. Надо привлекать инвесторов. Нужно привлекать инвесторов, осваивать передовые технологии и новые исследовательские работы в этом направлении. Необходимо увеличить объемы off-take контрактов с отечественными товаропроизводителями и увеличить ассортимент продукции», - сказал Президент, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

«Только 17% лекарственных средств и медицинского оборудования производятся в стране. В 2025 году ее нужно довести до пятидесяти процентов», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.