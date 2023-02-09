Создать буферный резерв сахара предлагает ученый Института пищевой промышленности РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Научный сотрудник Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности Нурлан Даутканов предложил способы решения проблемы с сахаром. По его словам, в стране нужно создать буферный резерв сахара, который можно использовать как рычаг в биржевых играх, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сценарий для Казахстана: экономический, технологический, нормативный. Что касается экономического сценария по сахару, самое простое – создать буферный резерв сахара в межсезонье, как россияне делают. Пользуясь тем, что сахар может долго храниться, они его могут использовать как рычаг в биржевых играх. То есть, когда выгодно сахар продавать дорого, они продают, а когда не выгодно, то они просто сокращают объемы поставок», - пояснил ученый.

Еще один экономический вариант решения проблемы – установление закупочной цены с привязкой к качественным параметрам.

«Это ключевой показатель, который обеспечивает выход сахара. Но для этого необходимы публичные лаборатории с арбитражными функциями, которые бы субсидировались на анализы от свеклопроизводителей, сахарных заводов и непосредственных участников сахарного рынка. Также можно визуализировать в открытом доступе всю отраслевую деятельность на принципах прослеживаемости. Если бы все было в визуализированном виде, все бы понимали свою роль во всей цепочке», - добавил Нурлан Даутканов.

Ранее глава Ассоциации сахарной пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева затронула ряд проблем, касающихся сахарной отрасли. Она отметила сокращение посевных площадей сахарной свеклы.