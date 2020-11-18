Создать Агробанк предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создать специализированный Агробанк предложил делегат от регионального филиала Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» от Костанайской области Юрий Комаров, выступая на внеочередном XVIII съезде партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан по потенциалу своего сельского хозяйства может прокормить население половины стран Евразийского континента. Сельхозпродукция может заменить нефть, газ, металл и давать в бюджет страны твердую валюту», - сказал Юрий Комаров.

Для этого, по его словам, надо решительно менять аграрную политику.

«В первую очередь, надо обеспечить фермеров долгосрочными кредитами не более 2% или, по крайней мере, не более 4% годовых. Не один коммерческий банк не будет финансировать мелкие крестьянские хозяйства. Давно назрела необходимость создания специализированного Агробанка. Для создания банка потребуется принять отдельный закон по примеру Банка развития Казахстана и Жилстросбербанка», - предложил Юрий Комаров.

Спикер пояснил, что этот банк должен будет кредитовать кредитные товарищества и кредитные кооперативы.

«Если кредитные товарищества уже почти 20 лет кредитуют фермеров, то кредитные кооперативы еще не приступили к финансовым операциям, надо законодательно дать им такую возможность. Кредитные кооперативы должны кредитовать личные подсобные хозяйства», - добавил Юрий Комаров.