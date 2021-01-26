Создать Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Президенте РК поручил Касым-Жомарт Токаев
«В прошлом году было возбуждено рекордное число дел в отношении организованных преступных группировок в сфере теневой экономики. Пресечена деятельность 73 преступных групп, снижен объем обналичивания денег. Но это только начало работы», - заявил в ходе расширенного заседания Правительства К. Токаев.
«Для сохранения позитивной динамики необходимо повысить статус данного подразделения - создать в самые сжатые сроки Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Президенте. Это повысит автономность принятия решений, исключит конфликт интересов», - поручил Президент.
Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.
Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.