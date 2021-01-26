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    13:01, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Создать Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Президенте РК поручил Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Создать в самые сжатые сроки Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Президенте поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году было возбуждено рекордное число дел в отношении организованных преступных группировок в сфере теневой экономики. Пресечена деятельность 73 преступных групп, снижен объем обналичивания денег. Но это только начало работы», - заявил в ходе расширенного заседания Правительства К. Токаев.

    «Для сохранения позитивной динамики необходимо повысить статус данного подразделения - создать в самые сжатые сроки Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Президенте. Это повысит автономность принятия решений, исключит конфликт интересов», - поручил Президент.

    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Главная Экономика
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