Создать Агентство по борьбе с экономическими преступлениями поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создать в самые сжатые сроки Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Президенте РК поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«Можно констатировать, что одна из важнейших системных политик государства – таможенно-тарифная, недостаточно эффективна. Поручаю Правительству разработать Комплексную программу противодействия нелегальному торговому обороту на границах государства до 1 сентября текущего года», - поручил Президент.

Он акцентировал, что предстоит системно усилить работу с лжепредприятиями и злостными неплательщиками.

«Для сохранения позитивной динамики необходимо создать в самые сжатые сроки Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Президенте», - обозначил он.



