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    13:03, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Создать Агентство по борьбе с экономическими преступлениями поручил Глава государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создать в самые сжатые сроки Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Президенте РК поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

    «Можно констатировать, что одна из важнейших системных политик государства – таможенно-тарифная, недостаточно эффективна. Поручаю Правительству разработать Комплексную программу противодействия нелегальному торговому обороту на границах государства до 1 сентября текущего года», - поручил Президент.

    Он акцентировал, что предстоит системно усилить работу с лжепредприятиями и злостными неплательщиками.

    «Для сохранения позитивной динамики необходимо создать в самые сжатые сроки Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Президенте», - обозначил он.



    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Борьба с преступностью Общество Экономика
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