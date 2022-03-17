Создано молодежное движение «Жаңа Қазақстан»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Предприниматели и общественники объявили о создании молодежного движения «Жаңа Қазақстан» (Новый Казахстан), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главным инициатором движения выступил предприниматель и меценат Сырымбек Тау.

«Мы не являемся юридическим лицом или политическим движением. Мы общественные активисты. Мы лишь хотим призвать нашу молодежь к единству и сплоченности. Мы должны сообща развивать нашу страну», - сказал он на пресс-конференции.

Спикер также поддержал инициативу Президента РК строить Новый Казахстан.

«Президент в своем Послании народу страны призвал всех к единству и строить вместе Новый Казахстан. Я поддерживаю эту инициативу», - добавил он.

Предприниматель также заявил, что молодежное движение проведет первое мероприятие со студентами Алматы 18 марта.

«Это будет студенческий фестиваль. Мы позвали специально известных артистов, спортсменов, общественных деятелей, бизнесменов, чтобы они перед собравшимися рассказали, чего добились в жизни и поделились своими советами. Студенты могут им задать интересующие вопросы. Это большая мотивация для них», - добавил Сырымбек Тау.

Основательница студенческого движения G-38 Айсулу Ерниязова добавила, что студенты с радостью откликнулись на предложение Сырымбека Тау, когда узнали о проведении фестиваля.

«Нас заинтересовала эта идея. Несколько университетов за несколько часов поддержало эту инициативу. Я тоже работаю в университете и спросила у студентов 1-2 курсов, интересно ли им это мероприятие, пойдут ли они туда. Все ответили «да». Представляете, студенческая жизнь нынешних третьекурсников закончилась после первого семестра, с момента когда началась пандемия. А студенты 1-2 курсов вообще не ощущали этого, они не были на таких мероприятиях, где собрались бы студенты 20-30 вузов города. Поэтому сейчас большой спрос и желание у ребят. Только в нашем университете за сутки более 1000 человек изъявили желание пойти. Благодаря поддержке таких личностей, это мероприятие пройдет бесплатно», - сказала она.

В свою очередь представитель творческой молодежи Ондасын Кулумбет заметил, что проведение масштабных мероприятий с участием большого количества студентов дает возможность общаться друг с другом и делиться опытом.

«Это дает возможность нашей молодежи строить Новый Казахстан на позитивной ноте. Сейчас в мире очень много негатива, это сказывается и на нас. Поэтому молодежь должна чувствовать позитив, проявить свои эмоции», - сказал он.

Известный профессиональный боксер Жанкош Тураров также поддержал предпринимателя. Он призвал казахстанцев объединиться и активно участвовать в общественной жизни.