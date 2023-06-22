Созданное в лаборатории мясо разрешили продавать в США

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Куриное мясо, выращенное в лаборатории, допущено к продаже в Соединенных Штатах Америки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Upside Foods и Good Meat, две компании, которые производят то, что они называют «культивируемым цыпленком», заявили в среду, что получили одобрение Министерства сельского хозяйства США на производство «мяса из лаборатории».

Компания Good Meat заявила, что производство куриного мяса, созданного в лаборатории, начинается немедленно. Культивируемое или выращенное в лаборатории мясо выращивают в гигантском чане, очень похожем на то, что можно найти на пивоварне.

Разрешение на продажу созданного в лаборатории куриного мяса в среду следует за серией предыдущих разрешений, которые положили начало продажам культивируемого мяса в США.

Компания Good Meat, которая продает свою продукцию в Сингапуре, рекламирует свой продукт как «мясо без убоя», что является более гуманным подходом к употреблению мяса. Сторонники надеются, что культивированное мясо поможет бороться с изменением климата, уменьшив потребность в традиционном животноводстве, в результате деятельности которого в атмосферу выделяются парниковые газы.

Основатель и генеральный директор Upside Ума Валети, в свою очередь, назвала полученное разрешение на продажу «гигантским шагом вперед к более устойчивому будущему», добавив, что оно «коренным образом изменит то, как мясо попадает на наш стол».