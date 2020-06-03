Создание свободной экономической зоны «Байконур» может внести значительный вклад в развитие экономик двух стран - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наглядный пример многогранного сотрудничества Казахстана и России – это взаимодействие в космической сфере и совместное развитие города Байконур, отметил Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому изданию «Комсомольская правда», передает МИА «Казинформ».

Вопросы жизнедеятельности и эффективного развития космодрома рассматривает Межправительственная комиссия. Приоритет отдается созданию космических аппаратов гражданского назначения, используемых в сферах связи, телевидения, научных исследованиях, отметил Глава государства.

«Мы сотрудничаем по проекту «Гагаринский старт». Инвесторы из Казахстана, России и ОАЭ намерены вкладывать средства в модернизацию этой исторической площадки, с которой состоялся первый полет человека в космос. Целью совместного проекта «Байтерек» является создание ракетно-космического комплекса для выведения аппаратов на экологически безопасных носителях взамен использующей токсичное топливо ракеты «Протон».

Отдельно хочу выделить инициативу Казахстана по созданию свободной экономической зоны «Байконур», которая может внести значительный вклад в развитие экономик двух стран», - сказал Президент РК.

Глава государства также напомнил, что в октябре космодром будет отмечать 65-летие.

«Полагаю, наши страны должны встретить эту знаменательную дату на достойном уровне, ведь Байконур является достоянием всего человечества, а его историческая роль в мировой космонавтике неоспорима», - заявил он в интервью российскому изданию.