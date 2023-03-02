Создание совместного генетического центра обсуждают Казахстан и Франция

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В рамках визита во Францию министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев принял участие в международной выставке сельского хозяйства (SIA). Казахстанская делегация в составе с отечественными агробизнесменами прибыла в Париж по инициативе посольства Республики Казахстан во Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Salon International de l'Agriculture – это визитная карточка аграрной Франции, выставка охватывает практически все сферы АПК. Ежегодно ее посещают около 700 тысяч человек со всего мира. На площадке SIА не только демонстрируют современные агротехнологии и высокопродуктивные породы КРС, но и происходит обмен опытом ведущих специалистов сельскохозяйственного сектора.

На полях SIА-2023 глава МСХ Казахстана провел несколько встреч с французскими коллегами и руководителями крупных европейских компаний.

Во время переговоров с министром сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Марком Фено речь шла о наращивании двухстороннего партнерства в аграрной сфере. Ербол Карашукеев подчеркнул интерес казахстанской стороны в развитии проектов в области животноводства.

В частности, прорабатывается проект по созданию совместного генетического центра с французской компанией Evolution. Новое предприятие даст импульс развитию животноводческой генетики в Казахстане, отметил министр. Он также рассказал о процессе реализации совместного проекта казахстанского холдинга «КазБиоФарм» с Boehringer Ingelheim по выпуску ветеринарных вакцин.

На встрече с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ) Моник Элуа министр озвучил ряд проблемных вопросов в сфере ветеринарного благополучия Казахстана. В частности, обсуждались проект по производству противоящурной вакцины в нашей стране, а также безопасность торговли животноводческой продукцией в приграничных с Казахстаном странах.

Также Ербол Карашукеев встретился с руководителями ряда крупных европейских компаний, в том числе представительства бизнеса Франции в мире Medef, федерации французских предприятий общественного питания (FICT), а также международного молочного концерна Lactalis. Министр сельского хозяйства пригласил французских партнеров к реализации проектов по глубокой переработке зерна, производству детского питания и другой продукции на территории Казахстана.

Франция остается крупным инвестором в казахстанскую экономику и ключевым торговым партнером. Товарооборот продукции АПК между Казахстаном и Францией за 2022 год составил 64,1 млн долларов, рост по сравнению с 2021 годом составил 17,4%.