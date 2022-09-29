Создание нормальных условий для получения образования - важнейшая задача государства - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Создание нормальных условий для получения образования является важнейшей задачей государства. Об этом сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на очередном заседании Высшего совета по реформам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Создание нормальных условий для получения образования является важнейшей задачей государства. К сожалению, до сегодняшнего было сказано много, но проблемы с трехсменными, аварийными, ветхими школами так и не решились. Поэтому реализация данного национального проекта «Комфортная школа» должна быть на особом контроле как Правительства, так и местных исполнительных органов. Правительство и Счетный комитет должны обеспечить использование каждого тенге по назначению», - отметил Глава государства.

Фото: t.me/bort_01







