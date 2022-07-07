7 Июля 2022 17:12

Создание Международного центра для изучения проблем Каспия инициировали в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Решения проблемы обмеления Каспия требуют создание Международного научного центра. Азербайджан договорился с российской стороной и с Казахстаном, Ираном о совместных исследованиях. Об этом сказал первый вице-президент НАН Азербайджана, академик Ибрагим Гулиев в ходе международной конференции «Колебания уровня Каспийского моря в контексте изменения климата, прогнозы и меры по адаптации» в Баку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Над оперативными шагами в связи со снижением уровня воды в Каспии необходимо задумываться уже сейчас. Если предположить, что вода отойдет еще на 1-2 метра, то надо принимать хозяйственные, в том числе чрезвычайные, меры, надо посмотреть на динамику обмеления. А для того, чтобы определиться с динамикой, нужен комплексный мониторинг всех пяти прикаспийских государств. В одном Азербайджане эту проблему не изучишь, нужен Международный научный центр», - сообщил Ибрагим Гулиев.

По его словам, научно-исследовательские работы, связанные с Каспием, фактически базируются на исследованиях 30-40-летней давности. Необходимость проведения исследовательских работ на совершенно ином уровне, с учетом новых технологических возможностей, приобретает сегодня актуальный характер. И поэтому для полноценного изучения проблемы обмеления Каспия необходима совместная научная деятельность всех пяти прикаспийских стран.

На конференции, организованной 5 июля Минэкологией Азербайджана при поддержке Программы Развития ООН, эксперты прикаспийских стран, представители международных организаций и зарубежных экспертов обратили вимание на текущие и ожидаемые колебания уровня Каспийского моря, а также обсудили вопросы расширения сотрудничества для определения национальных и региональных адаптационных мер с учетом прогнозов климата.

Обмеление Каспийского моря, крупнейшего замкнутого водоема мира между Европой и Азией, вызывает в последнее время крайнюю озабоченность у прикаспийских государств. Проблема стала одной из актуальных на повестке прошедшего 29 июня в городе Ашхабаде саммита прикаспийских стран. Для выявления причин экологического бедствия и определения мер для предотвращения дальнейшего обмеления Каспия стороны договорились продолжать работу по созданию специальных экспертных групп. Как итог, азербайджанская сторона анонсировала проведение в конце года в городе Баку 6-й конференции сторон Рамочной конвенции по защите морской окружающей среды Каспийского моря. Этот документ позволит создать правовую основу для регионального сотрудничества, в частности, для объединения усилий прикаспийских стран в решении экологических проблем.

В ближайшие 10 лет Каспий ожидает рост хозяйственной активности, в частности, транспортно-логистической и энергетической с учетом освоения новых месторождений нефти и газа, развитием нового Великого Шелкового пути. В таких условиях взаимодействие стран Каспия и по решению экологических вопросов приобретает особую актуальность для сохранения всех видов ресурсов водоема. Совместные согласованные действия всех прикаспийских государств принесут эффект, а любое промедление чревато усугублением проблем и необратимыми процессами. В течение года консультации по каспийской проблематике продолжатся, и есть надежда, что в конце 2022 года в Баку будут приняты важные решения.