    10:46, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Создание инвестиционных фондов упростят в Казахстане

    В Казахстане планируют изменить порядок создания инвестиционных фондов. Соответствующий законопроект приняли в работу депутаты Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    инвестиция
    Фото: freepik

    Как сообщила депутат Татьяна Савельева, документ разработан в рамках исполнения Концепции инвестиционной политики РК до 2029 года.

    — Законопроект предусматривает расширение организационно-правовых форм и видов инвестиционных фондов, порядок их создания и организации деятельности, внедрение механизма защиты интересов неквалифицированных инвесторов, возможность делегирования функций по принятию решения управляющей компании, — пояснила она.

    Депутаты также рассмотрят два сопутствующих законопроекта, которые направлены на урегулирование отношений, возникающих при создании и организации деятельности новых видов инвестфондов, а также на регламентацию процедур контроля и надзора за инвестфондами.

    Предполагается, что данная норма позволит развить фондовый рынок, улучшить прозрачность деятельности инвестфондов и повысить профессиональные навыки инвесторов.

    Ранее сообщалось, что проект закона РК «Об инвестиционных фондах» и сопутствующие ему поправки разработало Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

    Теги:
    Казахстан Инвестиции Заседание Мажилиса Депутаты Мажилис
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
