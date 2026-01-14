Создание инвестиционных фондов упростят в Казахстане

Как сообщила депутат Татьяна Савельева, документ разработан в рамках исполнения Концепции инвестиционной политики РК до 2029 года.

— Законопроект предусматривает расширение организационно-правовых форм и видов инвестиционных фондов, порядок их создания и организации деятельности, внедрение механизма защиты интересов неквалифицированных инвесторов, возможность делегирования функций по принятию решения управляющей компании, — пояснила она.

Депутаты также рассмотрят два сопутствующих законопроекта, которые направлены на урегулирование отношений, возникающих при создании и организации деятельности новых видов инвестфондов, а также на регламентацию процедур контроля и надзора за инвестфондами.

Предполагается, что данная норма позволит развить фондовый рынок, улучшить прозрачность деятельности инвестфондов и повысить профессиональные навыки инвесторов.

Ранее сообщалось, что проект закона РК «Об инвестиционных фондах» и сопутствующие ему поправки разработало Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.