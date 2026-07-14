Создание единого органа в сфере СМИ планируют в Азербайджане

Милли Меджлис Азербайджана в третьем чтении одобрил законопроект о создании единого органа в сфере медиа — Совета по медиа и вещанию, передает Kazinform со ссылкой на Report.az .

Как отмечается в пояснении к законопроекту, создание Совета связано с изменениями в медиасреде, где границы между печатными, онлайн- и аудиовизуальными СМИ становятся все менее выраженными. Переход к коллегиальной модели управления, по мнению авторов инициативы, позволит обеспечить более гибкий механизм регулирования, укрепить независимость медиа и повысить общественное доверие.

Предполагается, что изменения в закон «О медиа» создадут условия для повышения безопасности информационного пространства и дальнейшего развития национальных СМИ. В связи с учреждением нового уполномоченного органа также предусмотрены поправки в закон «О государственной службе».

Разработчики законопроекта отмечают, что документ направлен на модернизацию нормативного регулирования, усиление правовой определенности и приведение в соответствие с международными стандартами.

Ранее в Азербайджане предложили официально включить электронные сигареты и их компоненты в перечень предметов, нахождение которых в гражданском обороте не допускается.



