Создана рабочая группа для разработки нацпроекта по развитию АПК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров сообщил о мерах по реализации поручений Главы государства в рамках Послания народу Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.
По словам министра, для разработки Национального проекта по развитию АПК на следующую «пятилетку» Министерством сельского хозяйства создана рабочая группа. В нее вошли руководители общественных отраслевых ассоциаций и союзов фермеров, международные эксперты в области развития сельского хозяйства, представители НПП «Атамекен», а также бизнеса и агронауки.
В концепции новой программы развития АПК будут предусмотрены механизмы решения таких первостепенных задач, как насыщение внутреннего рынка отечественными продтоварами, повышение доходов сельского населения и производительности труда в 2,5 раза, увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза.
Также будут проработаны вопросы повышения доступности финансов, земельных ресурсов, развития агронауки, цифровизации отрасли, ветеринарной и фитосанитарной безопасности.
Для повышения загруженности мощностей перерабатывающих предприятий будут проработаны меры по развитию якорной кооперации. Это позволит связать через вертикальные и горизонтальные цепочки кооперации потенциал ЛПХ и мелких разрозненных фермеров с потребностями предприятий пищевой и легкой промышлености.
«Именно принцип кооперации «вместе – сильнее» позволит нарастить конкурентные преимущества мелкотоварного производства. Таким образом вокруг крупных инвестиционных проектов будут созданы экосистемы по производству и переработке сельхозсырья», - сказал Сапархан Омаров.
Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».
С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.
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