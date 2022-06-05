Создана комиссия по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с Генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Борт №1».

Глава государства намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии.