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    12:50, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Создана комиссия по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с Генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Борт №1».

    Глава государства намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии.


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