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Создана Госкомиссия по восстановлению экономического роста при Президенте РК: кто вошел в состав

27 Мая 2020 18:38
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Создана Госкомиссия по восстановлению экономического роста при Президенте РК: кто вошел в состав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышел Указ Президента РК о создании Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

О создании Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан

В целях разработки предложений по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Государственную комиссию по восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан (далее – Комиссия)
в следующем составе:

Мамин
Аскар Узакпаевич – Премьер-Министр Республики Казахстан, председатель Комиссии

Смаилов
Алихан Асханович – Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, заместитель председателя

Иргалиев
Асет Арманович – первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан, секретарь

Исекешев
Асет Орентаевич – помощник Президента Республики Казахстан – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан

Досаев
Ерболат Аскарбекович – Председатель Национального Банка Республики Казахстан

Скляр
Роман Васильевич – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан

Тугжанов
Ералы Лукпанович – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан

Есимов
Ахметжан Смагулович – председатель правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (по согласованию)

Сулейменов
Тимур Муратович – заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан

Абылкасымова
Мадина Ерасыловна – Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Аймагамбетов
Асхат Канатович – Министр образования и науки Республики Казахстан

Атамкулов
Бейбут Бакирович – Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Биртанов
Елжан Амантаевич – Министр здравоохранения Республики Казахстан

Даленов
Руслан Ерболатович – Министр национальной экономики Республики Казахстан

Жамаубаев
Ерулан Кенжебекович – Министр финансов Республики Казахстан

Жумагалиев
Аскар Куанышевич – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

Мирзагалиев
Магзум Маратович – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Ногаев
Нурлан Аскарович – Министр энергетики Республики Казахстан

Нурымбетов
Биржан Бидайбекович – Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Омаров
Сапархан Кесикбаевич – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан
Султанов
Бахыт Турлыханович – Министр торговли и интеграции Республики Казахстан

Перепечина
Ольга Валентиновна – депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Сабильянов
Нуртай Салихович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Журсунов
Рустам Манарбекович – Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана (по согласованию)

Келимбетов
Кайрат Нематович – Управляющий Международным финансовым центром «Астана» (по согласованию)
Мырзахметов
Аблай Исабекович – председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (по согласованию)

2. Комиссии выработать предложения по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент
Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 27 мая 2020 года

№ 340


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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