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Создана дорожная карта по восстановлению финансово-экономической стабильности «Казводхоза»

Автор:  
Арайлым Мұрат
12 Мая 2023, 19:22
Создана дорожная карта по восстановлению финансово-экономической стабильности «Казводхоза»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководством «Казводхоза» проводится работа по оздоровлению и трансформации предприятия, по восстановлению финансово-экономической стабильности. Об этом заявила и.о. генерального директора предприятия Асель Абильева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Создана дорожная карта по оздоровлению всего предприятия, по восстановлению финансово-экономической стабильности, чтобы в дальнейшем мы могли обеспечивать финансами сами себя, чтобы не просили у бюджета средства. Для этого нам нужно сделать полный мониторинг наших водохозяйственных объектов, ревизию на эффективную целесообразность. Например, мы отремонтировали канал, и он должен дальше работать и приносить пользу сельхозработникам. Для этого проводится большая работа по оздоровлению и трансформации предприятия», - сказала на брифинге Асель Абильева.

Еще одна проблема, которую поднял глава группы «Водные ресурсы» офиса цифровой трансформации Минэкологии Каирбек Сисембин, – наличная оплата за тарифы.

«У нас по сей день прием оплаты за воду производится частично в наличном режиме. Хотелось бы перейти полностью на безналичный расчет во избежание теневого оборота денежных средств. Сейчас работаем над тем, чтобы уйти от наличной оплаты. Хотим пересмотреть все реализуемые проекты», - добавил Каирбек Сисембин.

Напомним, на совещании по вопросам социально-экономического развития Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил переформатировать «Казводхоз».


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