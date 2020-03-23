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Создан специальный сайт coronavirus2020.kz

23 Марта 2020 15:26
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Создан специальный сайт coronavirus2020.kz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что, начиная с 23 марта, в ежедневном режиме министр информации и общественного развития Даурен Абаев будет давать брифинги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ежедневном режиме министр информации и общественного развития будет давать брифинги, начиная с 23 марта. В информационной работе необходимо эффективно использовать все имеющиеся цифровые ресурсы. Создан специальный сайт coronavirus2020.kz, посредством которого нужно информировать казахстанцев о ситуации с пандемией и предпринимаемых нами мерах. Он должен быть официальным онлайн-источником проверенной и достоверной информации. Нужно активнее продвигать эту платформу среди граждан», - отметил Президент.

При Министерстве здравоохранения функционирует Оперативный центр по мониторингу и учету COVID-19. Глава государства поручил обеспечить его бесперебойную и эффективную работу.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, СМИ, Здравоохранение, Коронавирус в РК,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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