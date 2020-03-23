Создан специальный сайт coronavirus2020.kz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что, начиная с 23 марта, в ежедневном режиме министр информации и общественного развития Даурен Абаев будет давать брифинги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ежедневном режиме министр информации и общественного развития будет давать брифинги, начиная с 23 марта. В информационной работе необходимо эффективно использовать все имеющиеся цифровые ресурсы. Создан специальный сайт coronavirus2020.kz, посредством которого нужно информировать казахстанцев о ситуации с пандемией и предпринимаемых нами мерах. Он должен быть официальным онлайн-источником проверенной и достоверной информации. Нужно активнее продвигать эту платформу среди граждан», - отметил Президент.

При Министерстве здравоохранения функционирует Оперативный центр по мониторингу и учету COVID-19. Глава государства поручил обеспечить его бесперебойную и эффективную работу.