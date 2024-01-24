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    21:20, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Создан Совет по конкуренции при Организации тюркских государств

    Создан Совет по конкуренции при Организации тюркских государств
    Фото: rekabet.gov.tr

    При Организации тюркских государств (ОТГ) создан Совет по конкуренции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщило Агентство по конкуренции Турции, первое заседание совета состоялось в Стамбуле. Участники согласовали основные принципы деятельности совета и дорожную карту.

    Министр торговли Турции Омер Болат в ходе выступления на I заседании Совета по конкуренции тюркских государств проинформировал, что совокупный объем национальных доходов тюркских государств составляет $1,5 трлн.

    По его словам, через территорию тюркских государств проходит самый важный в мире коридор — Средний коридор. Учитывая расположение на торговом пути, существуют большие возможности для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.

    - За последние годы значительно вырос объем торговли между тюркскими государствами — с $33 млрд в 2022 году до $42 млрд в 2023 году, - сказал глава Омер Болат.

    В заседании приняли участие представители уполномоченных структур стран-членов ОТГ - Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также наблюдателей – Северного Кипра и Венгрии.

    Как отметили в Минэкономики Азербайджана, Турция будет председательствовать в совете на протяжении трех лет. Стороны также согласовали проведение следующего заседания совета в азербайджанском городе Шуше.

    Теги:
    Организация тюркских государств Новости тюркского совета Сотрудничество Тюркский мир
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
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