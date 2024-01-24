Создан Совет по конкуренции при Организации тюркских государств
При Организации тюркских государств (ОТГ) создан Совет по конкуренции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщило Агентство по конкуренции Турции, первое заседание совета состоялось в Стамбуле. Участники согласовали основные принципы деятельности совета и дорожную карту.
Министр торговли Турции Омер Болат в ходе выступления на I заседании Совета по конкуренции тюркских государств проинформировал, что совокупный объем национальных доходов тюркских государств составляет $1,5 трлн.
По его словам, через территорию тюркских государств проходит самый важный в мире коридор — Средний коридор. Учитывая расположение на торговом пути, существуют большие возможности для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.
- За последние годы значительно вырос объем торговли между тюркскими государствами — с $33 млрд в 2022 году до $42 млрд в 2023 году, - сказал глава Омер Болат.
В заседании приняли участие представители уполномоченных структур стран-членов ОТГ - Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также наблюдателей – Северного Кипра и Венгрии.
Как отметили в Минэкономики Азербайджана, Турция будет председательствовать в совете на протяжении трех лет. Стороны также согласовали проведение следующего заседания совета в азербайджанском городе Шуше.