Создан препарат для персонализированной терапии опухолей

Ученым нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) удалось соединить внутри одного препарата несколько действующих молекул, что позволило провести комбинированную фотодинамическую (ФДТ) и химиотерапию опухолевых заболеваний. Новый препарат может быть особенно эффективен в том числе в терапии рака кожи и других онкозаболеваний, где применяется ФДТ, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Об этом передает агентство Kazinform.

- Комбинация фотосенсибилизатора и химиопрепарата потенциально позволит проводить лечение метастазирующих опухолей. Высокая селективность действия созданной молекулы реализуется благодаря использованию специального линкера-связки, разрушающегося внутри опухолевых тканей, - рассказали в университете.

Автор исследования, доцент кафедры органической химии химического факультета ННГУ Василий Отвагин отметил, что новые препараты для фотодинамической терапии трудно вывести на рынок из-за большого числа экспертиз.

- Мы же создали комплекс на основе уже известных и проверенных компонентов: фотосенсибилизатора из синезеленых водорослей, аналога фотодитазина, и современного химиопрепарата «кабозантиниб». Исследование показало, что вместе они дополняют друг друга и эффективнее справляются с опухолью. В процессе разработки комбинированного препарата были использованы наиболее современные подходы медицинской химии, - приводит слова ученого пресс-служба.

Связующий линкер чувствителен к ферменту глюкоронидаза. Его концентрация особенно высока в опухолях. Благодаря этому, достигая раковой клетки, препарат распадается на компоненты. В этот момент под действием облучения фотосенсибилизатор активируется и уничтожает опухоль, а химиопрепарат ликвидирует выжившие опухолевые ткани, с которыми не справилась ФДТ.

Эксперименты на клеточных культурах показали, что под действием препарата опухоль перестает расти и погибает. Комбинированная терапия действует и во время облучения видимым светом, и в темноте.

Специально для исследования на кафедре биофизики Института биологии и биомедицины (ИББМ) Университета Лобачевского создали искусственные опухоли. По словам специалистов, в связи с трендом на отказ от экспериментов с животными сегодня это популярная замена мышиных моделей.

Ранее сообщалось о том, что препарат для лечения злокачественных опухолей разрабатывает казахстанский ученый.