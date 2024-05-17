Препарат для лечения злокачественных опухолей разрабатывает казахстанский ученый

Ведущий научный сотрудник лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины «National Laboratory Astana» при Назарбаев Университете Бауыржан Умбаев рассказал о научных исследованиях в области разработки препаратов для лечения злокачественных опухолей и о недостатках казахстанской науки, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам ученого, в лаборатории он ознакомился с множеством научных исследований и из всех направлений заинтересовался темой предотвращения старения стволовых клеток.

- Многие исследования показали эффективность терапии мезенхимальными стволовыми клетками при инфаркте, инсульте и сахарном диабете. Но на работу этих клеток оказывает влияние возраст донора. Клетки пожилых людей не такие, как у молодых. Моя работа как раз направлена на поиск методов омоложения стволовых клеток, – сказал Б.Умбаев.

Фото: Nazarbayev University

В 2020 году группа ученых выиграла грант по программе «The Collaborative Research», которую финансирует Назарбаев Университет. Они доказали, что ограничение активности белка CDC42 в мезенхимальных стволовых клетках приводит к быстрому заживлению ран.

Вместе с тем, Бауыржан Умбетов занимается разработкой препарата, предназначенного для лечение злокачественных опухолей толстого кишечника. При этом заболевании белок CDC42 становится слишком активным, это способствует размножению клеток злокачественной опухоли и их распространению. Ученый считает, что снижение активности этого белка может дать возможность для победы над злокачественными опухолями. Сейчас он занимается поиском путей доставки препарата против злокачественных опухолей в нужные клетки.

Фото: Nazarbayev University

- Система, которую мы рассматриваем, состоит из трех основных компонентов: препарат против CDC42, наночастицы в качестве грузового транспорта и специальный гель. Мы будем испытывать эту систему в лабораторных условиях, с использованием клеток и лабораторных мышей, для обеспечения ее безопасности и эффективности, – рассказал ученый.

В 2022 году ученые выиграли грант Министерства науки и высшего образования РК. В результате исследований была изготовлена наночастица PEG-PLGA, способная сдерживать размножение клеток злокачественной опухоли, их миграцию и инвазивность.

Фото: Nazarbayev University

- Мы стараемся привлекать к нашим исследованиям студентов. В проекте по созданию максимально эффективных видов наночастиц участвуют студент PhD Медицинской школы NU, студент бакалавриата и магистрант ЕНУ имени Л.Н.Гумилева. Также к исследованиям будут привлекаться студенты КазНУ имени аль-Фараби, – сообщил Б.Умбаев.

Также ученый поделился своими мыслями о казахстанской науке, остановившись на ее недостатках. Он отметил, что наука в Казахстане не умерла даже в самый трудный период – в 90-е годы.