    22:46, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Создан первый в мире быстрый тест на определение гепатита В

    Зарегистрирован первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В, он сопоставим с ПЦР по чувствительности, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    анализы, врач, больница
    Фото: freepik.com

    Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

    — Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировали первый в мире быстрый тест для диагностики вирусного гепатита В на основе петлевой изотермической амплификации (Loop mediated isothermal amplification, LAMP). Новый тест сопоставим с методом ПЦР по чувствительности, но позволяет определить наличие вируса всего за 25-30 минут, что значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами, — говорится в сообщении.

    Тест помогает быстро и точно диагностировать гепатит В, что имеет ключевое значение для оперативного выявления больных, назначения терапии и принятия противоэпидемических мер.

    Гепатит В — это инфекционное заболевание, которое может привести к тяжелым поражениям печени, включая цирроз и рак. Инфекция передается через кровь и другие биологические жидкости, особенно уязвимыми являются дети и люди с ослабленным иммунитетом.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

