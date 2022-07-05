5 Июля 2022 19:37

Создали 17 управлений в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Вопросы схемы управления регионом рассмотрены на второй внеочередной сессии маслихата Абайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

На повестке дня народными избранниками было рассмотрено четыре вопроса: «Об утверждении схемы управления области Абай», «О согласовании персонального состава акимата области Абай», «Об избрании членов избирательной комиссии области Абай», «Разное».

Руководитель аппарата акима Абайской области Жасулан Сарсебаев представил присутствующим схему управления. Единогласно принято решение об образовании аппарата акима области и аппаратов акимов городов и районов.

В области будут функционировать 17 управлений: управление финансов, управление экономики и бюджетного планирования, управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития, управление образования, управление культуры, развития языков и архивного дела, управление физической культуры и спорта, управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, управление координации занятости и социальных программ, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, управление сельского хозяйства и земельных отношений, управление здравоохранения, управление общественного развития, управление строительства, архитектуры и градостроительства, управление по контролю (ГАСК, инспекция труда), управление природных ресурсов и регулирования природопользования, управление государственных закупок, управление ветеринарии.



