Создадут ли в Казахстане Агентство по ветеринарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин прокомментировал возможность создания в стране Агентства по ветеринарии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году в целях реализации основных задач по обеспечению ветеринарно-санитарного благополучия, охраны здоровья населения от болезней общих для животных и человека, охраны территории от заноса и распространения заразных и экзотических болезней, безопасности продукции и сырья животного происхождения приняты и реализуются необходимые меры: созданы вертикали ветеринарного контроля по принципу «центр-областьрайон» с возвратом контрольных функций от местных исполнительных органов и Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Также, по его словам, организованы и функционируют 32 ветеринарных контрольных поста на приграничной территории государственной границы с Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, что дает возможность проводить постоянный ветеринарный контроль по всему периметру государственной границы; созданы вертикали ветеринарной службы МИО по принципу «область-район-село» (осуществляет реализационные функции в области ветеринарии), путем создания их вертикальной подчиненности за счет сосредоточенности ветеринарных подразделений на уровне области с возможностью иметь представителей на уровне районов, городов областного значения, а также подчиненности государственных ветеринарных организаций областному уровню.

«При этом, с возвратом контрольно-надзорных функций в области ветеринарии от МИО в Комитет передано 694 штатных единицы, которые трудоустроены в соответствующие территориальные инспекции Комитета. Наряду с этим, на сегодняшний день продолжается работа по усовершенствованию структуры управления ветеринарной отрасли. Вместе с тем, создание Агентства предполагает увеличение количества штатных единиц. При этом, согласно Посланию Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года было поручено ускорить сроки сокращения государственного аппарата и работников квазигосударственного сектора. В этой связи, Правительство считает создание Агентства по ветеринарии нецелесообразным», - заявил А. Мамин.